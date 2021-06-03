Суд оштрафовал участницу пикета в поддержку художницы Цветковой

Куйбышевский районный суд Петербурга 3 июня огласил решение по административному делу в отношении сторонницы Российского социалистического движения Ирины Козловой. Суд признал ее виновной в нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) во время серии одиночных пикетов в поддержку Юлии Цветковой, которые прошли в центре Петербурга 23 мая, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Козлова рассказала ЗАКС.Ру, что она планирует обжаловать постановление, а также объявить сбор средств на оплату штрафа.

— Я рада. Конечно, я не признаю себя виновной, но я понимала, что в нашей реальности не существует оправдательных приговоров. Я боялась ареста. Теперь я могу пойти домой, заняться работой. — поделилась Козлова.

Одиночные пикеты в поддержку художницы и ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой прошли в Петербурге 23 мая, в день рождения Цветковой. В акции у станции метро "Гостиный двор" приняло участие восемь человек. На плакате Козловой было написано "За объективацию получают деньги, за искусство получают сроки". Ее задержали 27 мая. Сейчас в Куйбышевском районном суде находится ещё одно дело участницы одиночного пикета Евгении Сметанкиной.

Юлия Цветкова - художница и феминистка из Комсомольска-на-Амуре. В ноябре 2019 на неё завели уголовное дело за распространение порнографии через интернет (ч. 3 ст. 242 УК). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на шесть лет. Поводом стали рисунки Цветковой, посвящённые бодипозитиву, в своем паблике "ВКонтакте".

Константин Леньков