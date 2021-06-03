В дни Евро-2020 между Петербургом и Москвой будут курсировать дополнительные "Сапсаны"

Между Петербургом и Москвой запустят дополнительные "Сапсаны" на время проведения Чемпионата Европы по футболу, проинформировали в РЖД. Кроме того, принято решение увеличить количество вагонов и в обычных составах со спальными местами.

"С 11 июня по 2 июля "Сапсаны" №№ 761, 762, 763, 764, обычно курсирующие по выходным, отправятся в рейсы и по будням – в зависимости от проведения матчей в Санкт-Петербурге. А еще увеличим число вагонов в некоторых ночных поездах, включая двухэтажные. Мест хватит!" - пообещали в РЖД.

В то же время скоростные "Аллегро", связывающие Петербург с Хельсинки, запущены не будут: поезд совершит лишь одно путешествие в город на Неве - на нём приедет сборная Финляндии.