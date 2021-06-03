Компания экс-главы "Роснефти" подала иск к РБК на полмиллиона рублей

Арбитражный суд Москвы приступил к рассмотрению иска подконтрольной бывшему главе "Роснефти" Эдуарду Худайнатову Независимой нефтегазовой компании к РБК на 500 млн рублей, сообщает РБК.

Иск был подан из-за статьи, опубликованной 2 декабря 2020 года, с заголовком "Роснефть" продаст доли в 6 проектах и купит Пайяху у Худайнатова". В этой статье рассказывалось о планах "Роснефти" купить у другой компании Худайнатова — "Нефтегазхолдинга" — Пайяхское месторождение на Таймыре и о намерении продать доли в шести действующих активах. ННК в тексте не упоминается.

Руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев заявил, что издание уверено в достоверности и объективности публикуемой информации. В редакции отметили, что материал основан на заявлениях топ-менеджеров "Роснефти", комментарии пресс-службы компании в ответ на запрос и информации близких к участникам сделки источников.

В марте-апреле "Роснефть" подала ряд исков против СМИ. В марте компания подала иски против "Важных историй", "Новой газеты", Bloomberg, а также к "Дождю" и "Эху Москвы". Затем был подан иск к "Собеседнику" и три иска к "Дождю".