На севере Петербурга госслужащие изъяли два батута и бассейн с шарами на воде

Самовольный парк развлечений обнаружил комитет по контролю за имуществом Петербурга на Богатырском проспекте, сообщили в Смольном 3 июня.

Детское аттракционное оборудование находилось на участке площадью 160 кв. м. Сотрудники комитета изъяли два батута, кассовую будку и бассейн для аквазорбов (шаров на воде). Все имущество было помещено на склад временного хранения.

"В отношении индивидуального предпринимателя, разместившего аттракционное оборудование в отсутствие правоустанавливающих документов, составлен протокол об административном правонарушении", - рассказали в комитете.

Там также отметили, что данного предпринимателя ранее уже привлекали к ответственности.