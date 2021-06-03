В развитие транспортной сферы Кронштадта вложат 8 млрд рублей

Петербургский глава Александр Беглов, глава Минстроя и ЖКХ Ирек Файзуллин и руководительница проектного офиса по созданию ТРК "Остров фортов" Ксения Шойгу подписали на ПМЭФ соглашение о развитии транспортной сферы Кронштадта.

"По поручению Президента России в Кронштадте реализуется масштабный инвестиционный проект по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Результатом нашего сотрудничества станет снижение нагрузки на дороги острова, к улично-дорожной сети будет подключена новая застройка. Появятся дополнительные въезды в историческую часть города", - представил проект Беглов.

Бюджетные средства Петербурга будут сложены в возведение шести объектов улично-дорожной сети, а за счёт федеральных вложений реконструируют развязку с КАД и дамбы.

"Мы много раз обсуждали вопросы транспортного каркаса Петербурга. Неоднократно вставал вопрос, что необходимо улучшить транспортную связь именно с Кронштадтом. Петербург – это место, куда со всего мира и со всей страны приезжают туристы. Считаем необходимым и обязательным обеспечить максимальную транспортную доступность города", - поделился мнением зампред правительства Марат Хуснуллин, присутствовавший при подписании "транспортного" документа.

Всего в развитие дорог острова Котлин будет вложено 8 млрд рублей.

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