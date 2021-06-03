Росприроднадзор оценил ущерб от нефтеразлива в Коми примерно в 300 млн рублей

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщила, что, по предварительным оценкам, ущерб экологии из-за аварии на трубопроводе "Лукойла" в Коми превышает 300 млн рублей, передает РИА "Новости".

По словам Радионовой, по этой аварии нет окончательных расчетов, специалисты продолжают замеры и "остальные мероприятия".

"Но [сумма ущерба] будет, я думаю, чуть больше, чем 300 млн [рублей], - добавила Радионова, добавив, что эта сумма может быть уточнена после завершения работ по очистке загрязнения.

В мае труба Ошского меторождения в Ненецком автономном округе, которую эксплуатирует "Лукойл", разгерметизировалась, из-за чего порядка 100 тонн топлива загрязнили около 1,3 га береговой линии реки Колвы. После этого в Коми возбудили дела по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и по ст. 250 УК РФ (загрязнение вод, повлекшее причинение существенного вреда животному или растительному миру).