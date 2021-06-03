В Ленобласти разворачивают дополнительные COVID-койки на фоне роста заболеваемости

На территории Ленинградской области продолжают расти показатели суточной статистики по заболеванию коронавирусной инфекцией: в связи с этим власти региона приняли решение развернуть дополнительные коечные места для заражённых.

По информации оперативного штаба, в Ленобласти зарегистрировано максимальное почти за месяц число летальных исходов (13), в то же время количество новых заражений - 87, лидируют Всеволожский и Гатчинский районы.

В связи с этим региональные чиновники приняли решение увеличить коечный фонд для больных COVID-19.

"В Гатчинской больнице добавлено 62 койки для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. На сегодня в Ленинградской области развернуто 850 коек, на которых ведется прием пациентов с COVID-19, из них свободными остаются 155. Также в ближайшее время могут быть открыты дополнительные койки в Бокситогорской больнице", - отчитались в пресс-службе администрации Ленобласти.