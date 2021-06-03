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13:44

СЖ Петербурга и "Новый проспект" проведут правовой вебинар для журналистов

фото ЗакС политика СЖ Петербурга и "Новый проспект" проведут правовой вебинар для журналистов

Союз журналистов Петербурга и издание "Новый проспект" организуют правовой вебинар для редакторов и журналистов "Удалите это немедленно!", он стартует 10 июня в 12:00.

Вебинар призван минимизировать риски редакций и журналистов в заданных законодательных условиях. В последние несколько лет для СМИ в России ввели массу ограничений, ужесточили нормы о клевете, иностранных агентах, митингах, фейковой информации и так далее. Журналистам нужно все это учитывать в работе, чтобы не нарваться на штрафы, уголовное дело и не поставить издание под угрозу отзыва лицензии.

В рамках вебинара выступят юристы, представители регулирующих органов, главные редакторы российских изданий. Среди спикеров будут главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, старший юрист "Команды 29" Максим Оленичев и другие. Они расскажут, как журналистам работать, не нарушая законодательство, и ответят на вопросы участников.

Участие в вебинаре бесплатное. Подробнее о том, как принять в нем участие - на сайте СЖ.

 

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