Autonews: Российских автомобилистов ждет новый штраф за превышение скорости

МВД, Минюст и Минтранс работают над законопроектом, устанавливающим штрафы за превышение средней скорости на протяженных участках дорог, пишут Autonews и РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, штрафовать будут тех водителей, нарушение средней скорости которых зафиксируют фото- и видеокамеры на трассах. Пока в КоАП нет отдельной статьи за быструю езду по участкам дорог, за которыми следят камеры, штрафуют тех, кто превысит скорость "в моменте". То есть, водитель за два превышения скорости, к примеру, на 30 км/ч и на 70 км/ч, получит один штраф за превышение на 40-60 км/ч.

Теперь, отметил источник, предлагается замерять скорость авто на въезде и выезде из участка, и с учетом протяженности будет вычисляться средняя скорость.

Ране власти планировали снизить нештрафуемый порог с 20 км/ч до 10 км/ч, однако МВД пообещало, что он останется прежним.