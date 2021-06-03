С начала года петербургские приставы пополнили федбюджет 312 млн рублей

Благодаря петербургскому управлению Федеральной службы судебных приставов за первые четыре месяца с начала 2021 года в бюджет России поступило 312 млн рублей, проинформировали в пресс-службе ФССП по городу.

Некоторое время назад приставам удалось взыскать с одной крупной компании 17 млн рублей. Предприниматель, на которого оформлено юрлицо, уже давно имеет долг перед ФССП, однако "поймать" его удалось лишь после того, как он решил продать несколько нежилых помещений. Только после того, как приставы пресекли сделку, бизнесмен решил покрыть имеющийся у него долг, дополнительно заплатив ещё 1,2 млн исполнительского сбора.

Напомним, ранее в ФССП рассказали, что наличие долгов не позволяет выехать за рубеж более 108 тысячам жителей Петербурга.