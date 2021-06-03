18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

14:38

С начала года петербургские приставы пополнили федбюджет 312 млн рублей

фото ЗакС политика С начала года петербургские приставы пополнили федбюджет 312 млн рублей

Благодаря петербургскому управлению Федеральной службы судебных приставов за первые четыре месяца с начала 2021 года в бюджет России поступило 312 млн рублей, проинформировали в пресс-службе ФССП по городу.

Некоторое время назад приставам удалось взыскать с одной крупной компании 17 млн рублей. Предприниматель, на которого оформлено юрлицо, уже давно имеет долг перед ФССП, однако "поймать" его удалось лишь после того, как он решил продать несколько нежилых помещений. Только после того, как приставы пресекли сделку, бизнесмен решил покрыть имеющийся у него долг, дополнительно заплатив ещё 1,2 млн исполнительского сбора.

Напомним, ранее в ФССП рассказали, что наличие долгов не позволяет выехать за рубеж более 108 тысячам жителей Петербурга.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:45 В Петербурге массово переносят концерты из-за ПМЭФ, Евро-2020 и "Алых парусов"

17:36 "Сейчас у нас никакой оппозиции нет": Миллиардер Дерипаска предрекает "10 лет стабильности" для РФ

17:27 Собянин допустил полное снятие ограничений на массовые мероприятия в Москве к осени

17:08 Гендиректор "Колвэй груп" Павлов пойдет на выборы в ЗакС Петербурга от "Новых людей"

16:55 Сергею Фургалу до июля продлили срок пребывания в СИЗО

16:41 Кирилл Поляков стал самым богатым главой комитета Смольного

16:31 В Колпино открылся новый пункт вакцинации от COVID-19: в доступе - только "КовиВак"

15:59 Телеведущий и депутат Роман Бабаян: Замедление траффика иностранных соцсетей надо продолжать

15:56 Песков назвал оскорбительными заявления Зюганова о манипуляциях на выборах

15:28 Съемки военного сериала ограничат движение транспорта в центре Петербурга

15:21 Гендиректор "Газпром-медиа Холдинг" Жаров: Развитие Rutube зависит от всех нас

15:09 Петербуржцы задолжали Фонду капремонта 2,8 млрд рублей

14:59 Россия полностью откажется от доллара в структуре ФНБ

14:56 "Не выдают дополнительные теплые вещи": Адвокат сообщил об отключении тепла в камере у отца Ивана Жданова

14:38 С начала года петербургские приставы пополнили федбюджет 312 млн рублей

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru