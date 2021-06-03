Петербуржцы задолжали Фонду капремонта 2,8 млрд рублей

Задолженность перед Фондом капитального ремонта в Петербурге на начало 2021 года составляла 2,805 млрд рублей, сообщил председатель организации Пётр Погребняк во время своего доклада перед комиссией ЗакСа по городскому хозяйству.

Погребняк отметил, что объем задолженности возрос после падения в 2018 – 2019 годах. Директор фонда связал это с тем, что в 2020 году взносы на капремонт были значительно увеличены. По его словам, процент собираемости взносов из года в год составляет примерно 92 – 93%.

— Это, как правило, одни и те же люди, "профессиональные неплательщики". С ними ведётся профессиональная работа. Всего сотрудниками фонда было направлено почти 10 тысяч претензионных писем по 10 тысячам лицевых счетов, — рассказал Погребняк.

Он отметил, что с помощью судебных приставов за 2020 год с физических лиц удалось взыскать порядка 50 млн рублей, а за за первые пять месяцев 2021 года — около 75 млн.

Всего по итогу 2020 года фонд собрал взносы на сумму 10,475 млрд рублей.

Напомним, с начала 2021 взносы на капитальный ремонт в Петербурге увеличились на 3 рубля за квадратный метр: с 8 – 9 до 11 – 12 рублей. При этом наполняемость фонда капремонта была практически полностью перенесена Смольным на плечи горожан.

Сергей Еремеев