Съемки военного сериала ограничат движение транспорта в центре Петербурга

Из-за съемок фильма "Фитин" в Петербурге будут введены ограничения на движение транспорта по ряду дорог и улиц, соответствующие проекты распоряжений комитета по транспорту направлены на антикоррупционную экспертизу.

Ранее комтранс сообщал, что 5 июня с 5:00 до 23:00 будет прекращено движение транспорта по улице Оружейника Федорова и Соляному переулку от Гангутской улицы до улицы Чайковского. С 8:00 3 июня до 23:30 5 июня будет запрещена остановка транспорта на том же участке, а с 8:00 4 июня до 23:30 5 июня — по улице Чайковского от Соляного переулка до Гагаринской улице и по Гагаринской от улицы Оружейника Федорова до Гангутской улицы.

Также будет прекращено движение транспорта по дороге на территории Александровского парка с 5:00 до 23:30 11 июня. С 6:00 10 июня до 23:30 11 июня там же будет запрещена остановка транспорта.

Коснутся ограничения и Английского проспекта. С 6:00 10 июня до 23:00 12 июня будет запрещена остановка транспорта на участке проспекта от дома 4-6 до Рабочего переулка. С 6:00 11 июня до 23:00 12 июня нельзя будет остановиться на участке от Рабочего переулка до улицы Декабристов.

"Фитин" — российский сериал режиссера Кирилла Белевича, который расскажет историю о советском начальнике внешней разведки Павле Фитине.