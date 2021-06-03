Гендиректор "Газпром-медиа Холдинг" Жаров: Развитие Rutube зависит от всех нас

Генеральный директор "Газпром-медиа Холдинг" Александр Жаров на мероприятии "Борьба за цифровой суверенитет" Петербургского международного экономического форума 3 июня прокомментировал развитие Rutube. Он заявил, что "Газпром-медиа Холдинг" уже изменил и продолжает улучшать российский видеосервис. У Rutube изменился интерфейс - новый создавали на основе замечаний пользователей, сообщил Жаров.

Он добавил, что также на сервисе есть Rutube studio, где можно создавать и выкладывать на сайт собственные видео. Сейчас с видеохостингом сотрудничают несколько блогеров, уже есть возможность монетизации: реклама и донаты, рассказал гендиректор "Газпром-медиа Холдинг".

Траффик сервиса - "это наша общая задача", уверен Жаров. По его мнению, успех Rutube зависит не только от его организации, но и от всех россиян:

- Станет ли Rutube конкурентноспособен Youtube? Это зависит не только от Жарова, это зависит не только от "Газпром-медиа Холдинга", это зависит от всех.

Жаров добавил, что для Rutube и Youtube должны быть одинаковые законы.

София Саттарова