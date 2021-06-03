Телеведущий и депутат Роман Бабаян: Замедление траффика иностранных соцсетей надо продолжать

Ведущий НТВ, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" и депутат Московской городской Думы Роман Бабаян на мероприятии Петербургского международного экономического форума 3 июня заявил, что считает "прекрасной" историю с замедлением траффика Twitter. По его мнению, метод оказался успешен - в итоге руководство социальной сети все же согласилось удалить информацию, которую требовали удалить власти России. Такую практику с замедлением траффика стоит применять и к другим иностранным сервисам, считает Бабаян.

- Ничего человечество не придумало лучше, кроме кнута и пряника. Кнут должен быть для тех платформ, и пряник, собственно, для наших платформ, для наших пользователей, - считает журналист и депутат.

Он добавил, что размеры штрафов для иностранных интернет-сервисов в России надо увеличить в разы. Например, до уровня Франции - до миллиардов, а не миллионов, отметил Бабаян.