В Колпино открылся новый пункт вакцинации от COVID-19: в доступе - только "КовиВак"

Новый пункт вакцинации петербуржцев от коронавируса начал работу на территории торгового комплекса "ОКА" в Колпино, расположенного на Тверской улице, оповестили в пресс-службе Смольного.

На сегодняшний день привиться граждане могут лишь препаратом "КовиВак". Остальные вакцины - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" - привезут в населённый пункт позднее.

Прививка делается в порядке живой очереди. Посетителей принимают только по вторникам и четвергам с 16:00 до 19:00. С собой необходимо иметь СИЗ, паспорт и СНИЛС.

Напомним, не так давно в Петербурге очередной прививочный пункт открылся также на Финляндском вокзале.