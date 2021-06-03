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16:55

Сергею Фургалу до июля продлили срок пребывания в СИЗО

фото ЗакС политика Сергею Фургалу до июля продлили срок пребывания в СИЗО

В Москве Басманный суд пролонгировал до 7 июля срок нахождения в следственном изоляторе бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала, информирует "МБХ медиа".

"Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок содержания под стражей Фургала Сергея Ивановича до 12 месяцев, до 7 июля 2021 года", - уточнили в пресс-службе инстанции.

Предварительное следствие по делу бывшего краевого губернатора уже завершено. Как полагают следователи, в "нулевых" Фургал организовал преступную группу, члены которой совершили убийства хабаровских предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на убийство Александра Смольского.

Кроме того, указывают в СК, преступления якобы были обусловлены "продвижением коммерческих интересов" Фургала и его соучастников. Исполнителями убийств названы Андрей Палей и Марат Кадыров, они тоже пребывают в СИЗО.

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