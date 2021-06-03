Кирилл Поляков стал самым богатым главой комитета Смольного

Все комитеты Смольного отчитались о доходах и имуществе своих сотрудников за 2020 год. Особенно отличились "новички", впервые опубликовавшие информацию о заработке на своих должностях. Самым богатым оказался глава комитета по транспорту Кирилл Поляков. Его годовой доход составил 253 млн рублей. Самым крупным владельцем недвижимости стал Андрей Левакин из комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Ему же принадлежит рекорд по количеству транспортных средств.

фото: группа Комитета по транспорту "ВКонтакте"

Тройка самых обеспеченных чиновников за 2020 год полностью состоит из "новичков", которые совсем недавно заняли свои должности. Рейтинг возглавил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков с годовым доходом в 253 млн рублей. До назначения на должность главы комитета в мае 2020 года Поляков занимал пост генерального директора АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти". В графе об источниках дохода он указал именные акции АО "Кипень" и накопления за предыдущие годы.

На втором месте глава комитета по строительству Игорь Креславский. Его заработок составил 162 млн рублей. Раньше он был председателем правления группы компаний "Росстройинвест".

С большим отрывом тройку лидеров по доходам замыкает Леонид Кулаков из комитета имущественных отношений. За 2020 год он заработал 14 млн рублей. До КИО Кулаков трудился в комитете по строительству.

Главными землевладельцами стали Ольга Аришина, председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, Сергей Кореев из комитета по развитию туризма и Андрей Левакин из КРТИ. Аришина задекларировала самый крупный земельный участок площадью 47 000 кв.м. Участок поменьше указал Сергей Кореев (27 000 кв.м). Рекордсменом по совокупной площади земельных участков стал Андрей Левакин. Ему принадлежат доли в семи земельных участках общей площадью 1 894 188 кв.м.

Еще несколько глав комитетов указали в декларации внушительный автопарк. Например, Андрей Левакин из комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Он задекларировал восемь транспортных средств: Volkswagen Tiguan, Audi Q7, фургон Mercedes-Benz, грузовик КАМАЗ, три трактора и моторную лодку "Днепр". У председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, бывшего депутата ЗакСа Олега Капитанова тоже большая коллекция транспортных средств - это Porsche Cayenne Turbo, Cadillac Escalade ESV, ГАЗ 21Р, самосвал ГАЗ САЗ 2505-10, Скутер Yamaha FXSHO CRUISER и два автоприцепа. Самое необычное транспортное средство указала жена главы комитета по строительству - бурильную установку IHC FUNDEX EQUIPMENT B.V. F2800.

Состоятельными членами семьи могут похвастаться Игорь Креславский и Владимир Григорьев из комитета по градостроительству и архитектуре. Супруга Креславского за 2020 год заработала 56 млн рублей, что меньше дохода мужа в три раза. А вот жена Григорьева наоборот, указала доход в семь раз больше супруга - 26 млн рублей. В ее декларации также представлена недвижимость в Латвии: апартаменты, подсобное помещение и парковочное место.

"Средний класс"

Кирилл Соловейчик, назначенный на должность председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле в феврале 2020 года, отчитался о доходе в 7,8 млн рублей. Ему принадлежит одна квартира (77 кв.м).

С сегодняшнего дня уже экс-глава комитета государственного финансового контроля Александр Жуков в 2020 году заработал 5,2 млн рублей. Ему принадлежат два земельных участка (949 и 1283 кв.м) и жилой дом (86 кв.м). Супруга Жукова заработала 2,5 млн рублей.

Более пяти миллионов рублей заработали также глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук (5,1 млн рублей) и председатель комитета финансов Алексей Корабельников (5 млн рублей).

Доход председателя жилищного комитета Виктора Борщева за 2020 год составил 4,6 млн рублей. Он владеет автомобилями Audi A6, Ford Explorer, двумя моторными лодками и автоприцепом. До недавнего времени у Борщева был снегоход, сейчас он числится в угоне.

Меньше четырех миллионов

Доходы председателя комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко за 2020 год сократились на 1,1 млн рублей по сравнению с предыдущим показателем. В последней декларации он указал заработок в размере 3,8 рублей. В собственности у Чернейко три земельных участка (1074, 1698 и 2510 кв.м), жилой дом (232 кв.м) и три квартиры (121, 136 и 163 кв.м). Доход жены Чернейко за 2020 год составил 4,9 млн рублей. На нее также оформлены три квартиры (50, 55 и 79 кв.м).

Глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко заработал 3,6 млн рублей. Его коллега из комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол в 2020 году заработал 3,5 млн рублей. У него в собственности находятся два земельных участка, жилой дом, три квартиры (33, 71 и 320 кв.м) и машиноместо. Александр Жемякин, возглавляющий комитет по государственному заказу, заработал 3,3 млн рублей.

По 3,2 млн рублей в качестве дохода указаны у Константина Сухенко из комитета по культуре и у Германа Широкова, руководителя комитета по делам Арктики. Чуть меньше заработали председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков и глава комитета по инвестициям Роман Голованов - 3,1 млн рублей.

Оставили пустыми графы о собственной недвижимости двое председателей ведомств Смольного: Андрей Чапуров из комитета территориального развития и Антон Шантырь из комитета по физической культуре и спорту. Зато у обоих есть транспортное средство: у Чапурова - автомобиль Nissan Teana, у Шантыря - гидроцикл Sea-Doo RXP-X-260. Оба за 2020 год заработали по 2,3 млн рублей.

Евгений Григорьев, председатель комитета по внешним связям, за 2020 год заработал 3 млн рублей. Столько же указал в графе доходов Сергей Малинин из комитета по благоустройству.

Меньше трех миллионов заработали Андрей Максимов из комитета по науке и высшей школе (2,9 млн рублей), председатель комздрава Дмитрий Лисовец (2,8 млн рублей), глава КГИОП Сергей Макаров (2,8 млн рублей) и Денис Беляев, возглавляющий комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности (2,7 млн рублей).

Трое председателей отчитались о доходе в 2,2 млн рублей. Это Дмитрий Коптин из комитета по тарифам, Богдан Заставный из комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и Сергей Кореев из комитета по развитию туризма.

Меньше всех заработали председатель архивного комитета Петр Тищенко (2 млн рублей). Меньше двух миллионов заработали Сергей Муравьев из комитета по контролю за имуществом (1,9 млн рублей) и Оксана Маталина из комитета по делам записи актов гражданского состояния (1,7 млн рублей). Тищенко владеет квартирой (40 кв.м) и автомобилем Chevrolet Cruze. У Маталиной дела обстоят лучше. Она задекларировала две квартиры (62 и 63 кв.м) и иномарку Mazda CX5. Еще одна квартира (50 кв.м) записана на ее мужа. Муравьев в декларации указал квартиру (77 кв.м) и два автомобиля: Renault Logan и Skoda Yeti. Его супруга заработала 2,7 млн рублей.

Не отчитались

Некоторые главы комитетов не отчитывались о доходах за 2020 год, так как приступили к своим обязанностям только в этом году. Так, Наталья Путиловская была назначена на пост председателя комитета по образованию только в феврале, а Юлия Смирнова возглавила комитет информации и связи в марте 2021 года.

Константин Леньков

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