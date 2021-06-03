Собянин допустил полное снятие ограничений на массовые мероприятия в Москве к осени

Мэр Москвы Сергея Собянин заявил, что к осени можно будет снять последние ограничения на массовые мероприятия в столице, когда будет достинут коллективный иммунитет москвичей к коронавирусу, передает "Интерфакс".

По словам Собянина, остались "профилактические меры", и в целом в Москве "уже год как в нормальном движении работаем".

"Массовые мероприятия, это те ограничения, которые остались, скорее всего [будут сняты] где-то ближе к осени и будет [достигнут коллективный иммунитет]", — сказал Собянин.

На 3 июня в Москве коронавирусной инфекцией болеют 98 956 человек, ежедневно коронавирусом заражается по 2-3 тысячи горожан.