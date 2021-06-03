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18:24

Кассационный суд признал законным приговор Кокорину и Мамаеву

фото ЗакС политика Кассационный суд признал законным приговор Кокорину и Мамаеву

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобы футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина на апелляционный приговор Мосгорсуда, передает ТАСС.

В августе 2020 года Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому по делу о хулиганстве. Вместо этого их действия квалифицировали как побои, футболисты получили по году исправительных работ. Приговор в 1,5 года колонии Александру Кокорину был оставлен в силе.

Дело на футболистов завели после того, как в 2018 году они дважды ввязались в драки в Москве. Сначала - с водителем ведущей Первого канала, затем - с чиновником Минпромторга Денисом Паком. И Мамаев, и Кокорин изначально получили по 1,5 года колонии, в ИК-4 Белгородской области они провели несколько месяцев, а затем были освобождены условно-досрочно.

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