"Вынюхивали коррупционные схемы": Яшин рассказал о визите прокуроров к нему в муниципалитет

К столичному политику Илье Яшину, возглавляющему МО "Красносельский", пришла с проверкой прокуратура, о чем он сам сообщил у себя в Facebook.

Представители надзорного ведомства изучали его бюджетную документацию, а также пытались выявить нарушения в организации социального такси - ранее Яшин отдал свой служебный автомобиль на данные нужды.

"Вынюхивали коррупционные схемы. Считали, что районные праздники у нас организует прикормленный подрядчик, который платит мне откаты. Однако убедились, что конкурсы были прозрачные и чистые. Никакого криминала. Обвиняли в нецелевом расходовании средств из-за того, что я отдал жителям служебную машину. Пытались доказать мою связь подрядчиком: вдруг, я каких-то друзей кормлю бюджетными деньгами? Но и здесь ничего не нашли", - рассказал о произошедшем политик.

По мнению Яшина, правоохранители проявляют к нему интерес ввиду его оппозиционной настроенности, преследуя намерение выставить его "коррумпированным чиновником": "Таким же, как они сами".

Подытоживая, он пригласил и других правоохранителей приезжать к нему с любыми проверками, так как вся муниципальная документация у него "чиста".