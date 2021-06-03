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19:13

Цифровые 90-е: Жаров объяснил необходимость российских отделений иностранных IT-компаний

фото ЗакС политика Цифровые 90-е: Жаров объяснил необходимость российских отделений иностранных IT-компаний

Генеральный директор АО "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров, выступая на Петербургском международном экономическом форуме 3 июня, прокомментировал закон "о приземлении", который обяжет иностранные интернет-компании иметь официальные представительства на территории России. 

- В интернете сейчас цифровые 90-е. Серые деньги. Непонятно, как происходят измерения. Очень много мути. Сейчас эта муть рассеется. <...> Закон о "приземлении" - это когда транснациональные компании должны будут иметь здесь юридические лица и соблюдать законодательство нашей Российской Федерации. YouTube и другие платформы размещают рекламу, за которую налоги идут в США. Это бред. Реклама приходит к нашему зрителю, его внимание покупается, значит, налоги должны платиться здесь, - объяснил Жаров, бывший глава Роскомнадзора. 

Он отметил, что работа в этом направлении ведется и, по его мнению, через 3-5 лет блогеры начнут платить налоги со средств, полученных за рекламу в интернете. Законопроект "о приземлении" уже принят Госдумой в первом чтении.

"Де-факто сервисы зарубежных ИТ-компаний используется гражданами Российской Федерации, им предоставляются услуги, обрабатываются их персональные данные. Вместе с тем требования российского законодательства в сфере распространенияинформации иностранными компаниями не исполняются либо исполняются не в полном объёме", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее, в феврале 2021 года президент Владимир Путин поручил ужесточить требования к иностранным интернет-компаниям, которые осуществляют свою деятельность на территории России. 

Константин Леньков

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