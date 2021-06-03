На ПМЭФ обсудили СМИ-иноагентов и иностранные соцсети

В рамках Петербургского международного экономического форума 3 июня говорили не только о бизнесе, но и о СМИ и соцсетях. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова провела деловой завтрак, на котором много ругали закон США о СМИ-иноагентах. Российский аналог документа тоже вспомнили, но в разных категориях: Захарова считает его либеральнее, а пара ее оппонентов - архаичным как и американский. Коснулись на ПМЭФ 3 июня и иностранных интернет сервисов - их тоже ругали, а российские просили поддерживать.

Живем в России - говорим про США

Деловой завтрак на тему СМИ-иноагентов глава департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова начала с объяснения, почему в России приняли подобный закон. По ее словам, документ - ответная реакция на действия США, когда они в 2017 году начали присваивать статус иностранных агентов российским государственным СМИ. Тогда этот статус получила телекомпания Russia Today (RT), позже власти США признали СМИ-иностранным агентом RIA Global LLC, которое готовило материалы для радио Sputnik (основано международным агентством "Россия сегодня").

Действовал Минюст США на основе закона 1938 года. Он, по мнению Захаровой, является анахронизмом, и этот закон вообще следовало забыть.

- В 21 веке, в тот момент, когда технологии позволили нам с вами свободно общаться, действительно выйти за пределы, я имею ввиду в информационном плане, границ, визовых ограничений, увидеть и столкнуться с использованием закона 30-х годов XX века об иноагентах, который делал действительно невозможной работу средств массовой информации, было для нас шокирующим. Это анахронизм, настоящий, классический анахронизм, который плохо работает, который неправильно работает, но который применяется, - заявила представитель МИДа.

На негативных качествах американского законодательства и сконцентрировалось обсуждение во время делового завтрака. Заместитель главного редактора RT Анна Белкина рассказала, как непросто теперь приходится телеканалу. По ее словам, изначально им обещали, что включение в список иноагентов никак не повлияет на их работу, но все оказалось иначе.

- Буквально через несколько дней после того, как нас заставили зарегистрироваться иноагентом у нас фактически отобрали press accreditation - нас исключили из палаты корреспондентов Конгресса. То есть это отбор аккредитации - сразу тебя фактически банят со всех официальных мероприятий не только Конгресса США, но и вообще всех политических, ведомственных, партийных и так далее. То есть сразу пошли ограничения в плане того, какую работу мы можем или не можем делать, - заявила Белкина.

По ее словам, когда журналистов телеканала еще пускали на брифинги в Государственный департамент США, пресс-секретарь ведомства Джейн Псаки отказывалась отвечать на вопросы корреспондента RT. Аргументировалось это якобы тем, что телеканал не является СМИ, заявила Белкина.

- Были замечательные моменты, когда наши коллеги из Associated Press потом брали микрофон и говорили: "Простите, простите, это был совершенно нормальный легитимный вопрос, пожалуйста, ответьте на это". Мне очень хочется думать, что в тот момент представителям американских ведомств было немножечко стыдно, потому что это просто подчеркивало, насколько лицемерно и по-детски глупо они себя ведут, - рассказала замглавреда RT.

Она заявила, что на их гостей оказывается политическое давление. Директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский поддержал разговор об американском законе. Он сообщил, что два года назад радио Sputnik отказали в аккредитации на конференцию по свободе слова.

Захарова добавила, что сейчас подобные законы о СМИ-иноагентах хотят принять в ряде европейских стран.

- Вы представляете, какой ящик Пандоры открыли наши американские коллеги? Для чего? Зачем? Давайте конкурировать на равных, давайте конкурировать в той самой демократической, свободной среде, которую вы же сами и создавали, в которую вы нас, в общем-то, и приглашали. Мы к такой конкуренции готовы. Почему же вы, по большому счету, струсили? - сказала представитель МИДа.

Она считает, что российский закон о СМИ-иноагентах намного либератльнее, в отличие от американского. Дискуссия о том, какие плохие закон и власти США, продлилась около 40 минут, пока слово не дали главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову. Он заявил, что российский закон тоже архаичен.

- Мы так стремимся все говорить про США и так стремимся быть похожими на США и в хорошем, и в плохом, и в модерновом, и в архаичном. Нет, мы за этим столом говорили не о России, - начал говорить Венедиктов.

- Когда вы говорите о желании быть похожими на США, вы говорите о себе. Мы говорим об ответных мерах. Это две разные вещи, - прервала его Захарова.

- Нет, Мария Владимировна. Мы тут все слышали, тут все говорили, как им плохо в США, как им плохо во Франции. Мы говорим про Россию, и мы говорим о том, что в России был принят архаичный закон, как вы сказали. Хорошенький ответ, да? Мы принимаем в ответ на архаичный закон, который действительно архаичный, действительно отравленный, действительно плохой, такой же для нашей страны. Вы чего? - возмутился главред "Эхо Москвы".

Основная проблема российского документа - внесудебные решения, считает Венедиктов. Согласно документу, решение о признании средства массовой информации или физического лица СМИ-иноагентом принимает Минюст, а не суд. Главред "Эхо Москвы" добавил, что с изданием, которое внесли в соответствующий реестр, не хотят сотрудничать спикеры и журналисты, так как бояться, что их тоже признают иностранными агентами.

Захарова в ответ сказала, что не является правовиком и что уточнит у них, что за "внесудебные решения" Венедиктов имел ввиду. Ей эта фраза не понятна, призналась представитель МИД. Также ее удивило, что сотрудничающие со СМИ-иноагентами журналисты бояться признаниях их самих иностранными агентами. Когда ее попросили прокомментировать ситуацию с закрытием VTimes, который около месяца назад признан Минюстом СМИ-иноагентом, Захарова заявила, что не знает такое СМИ.

К концу диалога слово все же дали одному из представителей СМИ-иноагента в России - директору русской службы Радио "Свобода" Андрею Шарыю. Он, как и Венедиктов, отметил, что весь разговор сводился к критике США. Хотя российский закон не либерален, заявил Шарый. По его мнению, документ вмешивается в контент СМИ.

- Посмотрите, например, на то, как у наших коллег из "Медузы" (тоже признана Минюстом СМИ-иноагентом - прим. ЗАКС.Ру) аккаунт в Telegram или в Twitter, посмотрите на то, как может выглядеть сюжет в YouTube в начале которого 15-секундная заглушка, на которой написано, что это продукция иностранного агента. Разве это не вмешательство в контент? - поинтересовался Шарый.

Ответа на вопрос не прозвучало.

"Здравствуй, Оруэлл!"

Подняли на завтраке с Захаровой и вопрос борьбы СМИ за свободу слова. Заместитель главного редактора RT Белкина обвинила коллег в том, что они их СМИ не поддерживали в 2017 году, когда власти США признали их иностранными агентами. Венедиктов и Шарый заявили, что выступают против подобных законов во всем мире. Но "душа болит" все же за свое СМИ, заявила главред российского отделения "Радио Свободы". Венедиктов же заявил, что российские журналисты не могут бороться с законами США - это дело американских коллег. Российские журналисты должны отстаивать свободу слова в своей стране, уверен главред "Эхо Москвы". Он добавил, что ни в каком государстве сотрудники СМИ не должны защищать подобные законы:

- Отвратительно, когда журналисты его (закон России о СМИ-иноагентах - прим. ЗАКС.Ру) защищают. Вот здесь, за этим столом и в этой аудитории. Могут чиновники защищать, могут руководители пресс-службы это защищать. Журналисты должны всюду, во всех странах бороться за свободу слова.

Несмотря на попытки Венедиктова и Шарого вывести разговор в русло обсуждения российского законодательства, другие участники встречи переводили темы на иностранный опыт. В частности, Захарова напомнила, что в последнее время в зарубежных соцсетях стали маркировать аккаунты российских государственных СМИ - появляется отметка о том, что они финансируются властями России.

Подробнее эту тему развили на другом мероприятии ПМЭФ - дискуссии о цифровом суверенитете. Там США тоже ругали, и тоже представитель RT, но на этот раз уже главный редактор СМИ Маргарита Симоньян.

- Наши ресурсы регулярно…., не регулярно, а ежедневно подвергаются цензуре, дискриминации со стороны мировых IT-гигантов. Это продолжается уже несколько лет, это очевидно, они этого не скрывают, они уже даже не считают нужным лицемерить чаще всего и делать вид, что это не направлено против нас. Они иногда открыто говорят, что "да, это против вас". Теперь мир такой. Здравствуй, Оруэлл! - заявила Симоньян.

Она считает, что необходимо развивать собственный платформы. Тогда в процессе конкуренции российские сайты победят иностранные, который России точно не нужны - они ведут недружественное вмешательство, уверена глава RT. По ее мнению, стране необходимо защищаться как в военной сфере, так и сфере социальных сетей.

- Соцсети западные давным-давно, не сразу, надо сказать, но уже довольно давно стали инструментом геополитической борьбы. И не иметь свое и не защищаться от чужих для нас, это все-равно что не иметь свою армию, не иметь свое министерство обороны и не иметь государственной границы, не иметь пограничников, - считает главред RT.

Одна из иностранных платформ, с которой борются российские власти в последнее время, это YouTube. В апреле Роскомнадзор обвинил иностранный сайт в цензуре материалов российских СМИ. Также ведомство требовало от видеохостинга удаления контента с призывами выйти на несогласованные акции протеста, владеющий YouTube Google решил оспорить требование в суде.

В противовес иностранному видеосервису в России предлагали создать свой или развивать уже существующий - RuTube. Он принадлежит "Газпром-медиа Холдинг". Гендиректор организации Александр Жаров на том же мероприятии ПМЭФ о цифровом суверенитете присутствовал и рассказал, как уже улучшился российский видеохостинг. По его словам, RuTube обзавелся новым интерфейсом, возможностью делиться видео, получать донаты. Сейчас "Газпром-медиа Холдинг" продолжает работу по улучшению сайта, а на ПМЭФ работают в блогеры, которые выкладывают видео о форуме на сервис, добавил Жаров. Он добавил, что для продвижения RuTube стараться должен не только он и его организация, а все россияне:

- Я предлагаю всем вместе сделать эту платформу национальной. Потому что контент-то мы производим и будем производить, и с осени там появлятся originals, которые будут привлекать внимание, поскольку это будет единственная платформа, где это будет присутствовать, а трафик - это наша общая задача. На эту платформу нужно приходить, на ней нужно жить, вести виртуальную жизнь и так далее.

В качестве аналогов другим иностранным социальным сетям и интернет-ресурсам участники встречи назвали поисковик "Яндекс" и соцсеть "Одноклассники". Про Telegram на мероприятии не вспомнили, хотя мессенджер создан российскими программистами Николаем и Павлом Дуровыми. Правда с 2017 года штаб-квартира организации находится в Дубае.

* VTimes внесено Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов

** "Радио "Свобода" внесено Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов

*** "Медуза" внесена Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов

текст: София Саттарова / фото: скриншоты трансляции ПМЭФ-2021