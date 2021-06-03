Полиция отпускает Гудкова без избрания меры пресечения

МВД решило освободить политика Дмитрия Гудкова без избрания в суде меры пресечения, сообщили руководитель "Агоры" Павел Чиков и жена Гудкова Валерия.
По словам Валерии Гудковой, политика с Петровки повезут в главное следственное управление МВД на Новослободской, и там ему отдадут паспорт. Об этом ей сообщил следователь, добавив, что политика отпустят. Чиков обратил внимание на то, что срок задержания Гудкова истек 3 июня в 19:40.
Обновлено 20:02 Валерия Гудкова добавила, что Дмитрия высадили у "Макдональдса" у Пушкинской, и он свободен.
Ранее о том, что Гудкова могут отпустить, сообщали источники в СМИ.
Напомним, у Гудкова дома ранее был проведён обыск в рамках возбужденного в его отношении уголовного дела по ч. 2 ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). По версии следствия, он якобы причастен к неуплате долгов по аренде жилого помещения в 2015 – 2017 годах, которые касаются фирмы его родственников. Политик настаивает, что с ним эта фирма не связана.