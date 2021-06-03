Полиция отпускает Гудкова без избрания меры пресечения

МВД решило освободить политика Дмитрия Гудкова без избрания в суде меры пресечения, сообщили руководитель "Агоры" Павел Чиков и жена Гудкова Валерия.

По словам Валерии Гудковой, политика с Петровки повезут в главное следственное управление МВД на Новослободской, и там ему отдадут паспорт. Об этом ей сообщил следователь, добавив, что политика отпустят. Чиков обратил внимание на то, что срок задержания Гудкова истек 3 июня в 19:40.

Обновлено 20:02 Валерия Гудкова добавила, что Дмитрия высадили у "Макдональдса" у Пушкинской, и он свободен.

Ранее о том, что Гудкова могут отпустить, сообщали источники в СМИ.