Суд отказался исключить "Медузу" из реестра СМИ-иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы отказал в удовлетворении иска "Медузы"* об исключении издания из реестра СМИ-иноагентов, сообщила редакция в Telegram-канале.

Минюст внес "Медузу" в реестр СМИ-иноагентов 23 апреля. Юрлицо издания зарегистрировано в Латвии, там же расположена редакция издания. Медиапроект возник в 2014 году после скандального увольнения редакции "Ленты" и кардинальной смены ее редакционной политики.

Редакция опубликовала заявление, в котором пояснила, что статус иноагента накладывает на "Медузу" ряд серьезных ограничений. Особенно издание опасается оттока рекламодателей, из-за которого "Медуза" может оказаться под угрозой закрытия.

В мае стало известно, что Минюст включил "Медузу" в реестр после обращения бывшего члена ОНК Москвы Александра Ионова. Он заявлял, что для жалобы было "два повода", которые касались его правозащитной деятельности.