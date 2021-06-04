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10:52

Комитет ЗакСа Петербурга одобрил запрет двойного гражданства для губернатора и депутатов

фото ЗакС политика Комитет ЗакСа Петербурга одобрил запрет двойного гражданства для губернатора и депутатов

О запрете для главы Петербурга и депутатов Законодательного собрания иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве пропишут в уставе города. Соответствующую поправку 4 июня одобрил комитет по законодательству ЗакСа.

Председатель комитета Денис Четырбок отметил, что изменение будет внесено в соответствии с текстом обновленной Конституции и законодательными изменениями на федеральном уровне. 

Другим законопроектом, который также одобрил комитет, запрет на двойное гражданство предлагается ввести для глав петербургских муниципалитетов и прочих муниципальных служащих, лиц, замещающих государственные должности и должности в руководстве контрольно-счетных органов региона и муниципалитетов.

Кроме того, в соответствие с измененной Конституцией приведут закон об уполномоченном по правам человека в Петербурге. Слова "члены Совета Федерации" в нем заменят на "сенаторы".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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