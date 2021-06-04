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10:54

Минцифры зафиксировало попытки взлома аккаунтов на "Госуслугах" во время праймериз "Единой России"

фото ЗакС политика Минцифры зафиксировало попытки взлома аккаунтов на "Госуслугах" во время праймериз "Единой России"

Министерство цифрового развития подтвердили, что во время предварительного голосования за кандидатов "Единой России" на портале "Госуслуги" были попытки взлома аккаунтов пользователей портала, пишет "Коммерсантъ".

О взломе аккаунта на госуслугах рассказывала ведущая "Эха Москвы" Арина Бородина. Она заметила, что доступ к ее данным получил Центр обработки персональных данных партии "Единая Россия", и после этого место ее прописки в профиле оказалось изменено на Челябинск. В разговоре с "Коммерсантом" о подобных случаях рассказали москвичка Мария Иванова и жительница Подмосковья Юлия Калинина, также о таких ситуациях рассказывал активист "Голоса" Роман Удот.

В Минцифры, комментируя ситуацию, заявили, что на портале госуслуг зафиксированы "попытки совершения мошеннических действий в отношении отдельных учетных записей". При этом в ведомстве заявили, что действия "совершались в отношении слабо защищенных, простых паролей или паролей, которые совпадали с паролями к другим ресурсам". 

Напомним, "Единая Россия" подвела итоги праймериз за кандидатов на выдвижение в Госдуму и в ЗакС в Петербурге 31 мая. Практически во всех случаях имена лидеров праймериз упоминались в списках тех, за кого, по информации ЗАКС.Ру, якобы настоятельно просили отдавать голоса работников бюджетной сферы. Петербургские бюджетники жаловались на рекомендации участвовать в голосовании на праймериз: в частности, ЗАКС.Ру писал об одном из детских садов в Выборгском районе города, где сотрудников призывали не только голосовать самим, но и регистрировать избирателями родителей своих подопечных.

 

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