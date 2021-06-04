Оргкомитет Земского съезда пригласил губернатора Новгородской области на дебаты

Оргкомитет Всероссийского съезда независимых муниципальных депутатов (Земский съезд) пригласили губернатора Новгородской области Андрея Никитина на дебаты с любым из делегатов съезда.

Организаторы съезда раскритиковали слова Никитина в эфире "Эха Москвы" 2 июня о том, что они не обращались к нему за разрешением и согласованием съезда, хотя они официально уведомляли губернатора опроведении мероприятия. Также оргкомитет опроверг заявления о том, что делегаты не соблюдали ограничения, введенные в регионе из-за эпидемии коронавируса. Организаторы настаивают, что все участники были в масках, перчатках, и в залах присутствовали единовременно не более 25 человек.

"Действия полиции Великого Новгорода мы расцениваем как незаконные, а примененные санкции по задержанию активных участников и волонтеров, аресту Юлии Галяминой непропорциональным насилием к гражданам, не совершившим никаких противоправных деяний", - заявили организаторы съезда.

Напомним, Земский съезд проводился в Великом Новгороде 22-23 мая. На мероприятие пришли полицейские и обвинили собравшихся в нарушении коронавирусных ограничений. По версии полицейских, на мероприятии в одном помещении присутствовали более 30 человек. Организаторы съезда настаивают, что в зале присутствовали 25 человек, они были в масках и соблюдали дистанцию.

На участников составили протоколы по ст. 20.6.1 КоАП. Четырех человек задержали, вменив им неповиновение полицейским. Подробнее о том дне - в материале ЗАКС.Ру.