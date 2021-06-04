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11:17

Оргкомитет Земского съезда пригласил губернатора Новгородской области на дебаты

фото ЗакС политика Оргкомитет Земского съезда пригласил губернатора Новгородской области на дебаты

Оргкомитет Всероссийского съезда независимых муниципальных депутатов (Земский съезд) пригласили губернатора Новгородской области Андрея Никитина на дебаты с любым из делегатов съезда. 

Организаторы съезда раскритиковали слова Никитина в эфире "Эха Москвы" 2 июня о том, что они не обращались к нему за разрешением и согласованием съезда, хотя они официально уведомляли губернатора опроведении мероприятия. Также оргкомитет опроверг заявления о том, что делегаты не соблюдали ограничения, введенные в регионе из-за эпидемии коронавируса. Организаторы настаивают, что все участники были в масках, перчатках, и в залах присутствовали единовременно не более 25 человек.

"Действия полиции Великого Новгорода мы расцениваем как незаконные, а примененные санкции по задержанию активных участников и волонтеров, аресту Юлии Галяминой  непропорциональным насилием к гражданам, не совершившим никаких противоправных деяний", - заявили организаторы съезда.

Напомним, Земский съезд проводился в Великом Новгороде 22-23 мая. На мероприятие пришли полицейские и обвинили собравшихся в нарушении коронавирусных ограничений. По версии полицейских, на мероприятии в одном помещении присутствовали более 30 человек. Организаторы съезда настаивают, что в зале присутствовали 25 человек, они были в масках и соблюдали дистанцию. 

На участников составили протоколы по ст. 20.6.1 КоАП. Четырех человек задержали, вменив им неповиновение полицейским. Подробнее о том дне - в материале ЗАКС.Ру

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