В России фиксируют около 9 тысяч новых случаев COVID-19 третий день подряд

В России за последние сутки выявили 8 947 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии в России зафиксировано 5 108 129 случаев заболевания. По официальным данным, на 4 июня от коронавируса умерли 123 037 россиян, 377 летальных исходов добавлены в статистику за последние сутки.

В Петербурге заболели еще 834 человека. На 4 июня, по данным штаба, коронавирусом болеет 18 691 петербуржец, всего с марта 2020 года в городе выявлено 443 009 случаев заболевания. Число умерших от коронавируса в Петербурге увеличилось на 37, всего известно о 14 496 летальных исходов.

В Москве, где заболевших больше всего, выявили 2 817 новых случаев COVID-19 за сутки (99 397 активных случаев). В Подмосковье — 766 (42 664 человека болеют сейчас).