18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

12:09

Путин подписал закон о запрете на участие в выборах для причастных к экстремистам

фото ЗакС политика Путин подписал закон о запрете на участие в выборах для причастных к экстремистам

Президент Владимир Путин подписал законопроект, запрещающий участвовать в выборах гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь руководители организаций, признанных экстремистскими, не смогут быть избранными в течение пяти лет, иные сотрудники и "лица, причастные к деятельности" — трех лет. 

Изначально законопроект касался лишь выборов в Госдуму, но ко второму чтению были внесены поправки, и запрет распространили для выборов всех уровней. Среди деятельности в законе перечислены "выражение поддержки высказываниями", в том числе в интернете, перечисление денег, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи.

Закон вступает в силу со дня официального публикования. Он не распространится на те выборы, которые были назначены до этого момента. 

Отметим, прокуратура Москвы добивается признания экстремистскими организациями ФБК*, ФЗПГ** и штабов Навального***, члены которых заявляли о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы и региональных парламентов. 

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

**Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

***"Общественное движение "Штабы Навального" включено в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

11:37 Покинувшая "Единую Россию" Баханович выдвинется в ЗакС от Васильевского острова

10:54 Минцифры зафиксировало попытки взлома аккаунтов на "Госуслугах" во время праймериз "Единой России"

3 июня, 17:59 "Трудно комментировать": Экс-однопартийцы Гудкова из СР отказались поддерживать своего бывшего коллегу

3 июня, 17:08 Гендиректор "Колвэй груп" Павлов пойдет на выборы в ЗакС Петербурга от "Новых людей"

3 июня, 15:56 Песков назвал оскорбительными заявления Зюганова о манипуляциях на выборах

2 июня, 18:59 В "Яблоке" готовят запасных кандидатов на случай снятия с выборной гонки Гудкова и Пивоварова

2 июня, 18:56 Рашкин просит Генпрокуратуру проверить принуждение бюджетников к участию в праймериз "Единой России"

2 июня, 18:32 Летняя печаль ЗакСа

2 июня, 16:00 ДДО выставит трех кандидатов в ЗакС Петербурга и одного - в парламент Ленобласти

2 июня, 13:25 Совфед одобрил запрет на участие в выборах для причастных к экстремистам


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:51 "То, что отмечаю в камере, — ерунда": Навальный написал письмо в свой день рождения

12:27 Цивилев предложил Минздраву включить анализ на антитела к коронавирусу в программу ОМС

12:20 Кудрин: Открытость госорганов не должна быть формальной

12:09 Путин подписал закон о запрете на участие в выборах для причастных к экстремистам

11:47 В России фиксируют около 9 тысяч новых случаев COVID-19 третий день подряд

11:37 Покинувшая "Единую Россию" Баханович выдвинется в ЗакС от Васильевского острова

11:29 ФССП ищет у Навального имущество для взыскания 29 млн рублей

11:17 Оргкомитет Земского съезда пригласил губернатора Новгородской области на дебаты

10:54 Минцифры зафиксировало попытки взлома аккаунтов на "Госуслугах" во время праймериз "Единой России"

10:52 Комитет ЗакСа Петербурга одобрил запрет двойного гражданства для губернатора и депутатов

10:15 Суд отказался исключить "Медузу" из реестра СМИ-иноагентов

9:56 Минтруд рассмотрит идею сделать 31 декабря постоянным выходным днем

9:21 Чибис привез на ПМЭФ запрещенного к лову камчатского краба

3 июня, 20:54 Суд отказался избрать меру пресечения тете Гудкова по делу о долгах за аренду

3 июня, 20:28 Белорусский канал опубликовал видео с признанием вины Протасевича по делу о массовых акциях

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru