Путин подписал закон о запрете на участие в выборах для причастных к экстремистам

Президент Владимир Путин подписал законопроект, запрещающий участвовать в выборах гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь руководители организаций, признанных экстремистскими, не смогут быть избранными в течение пяти лет, иные сотрудники и "лица, причастные к деятельности" — трех лет.

Изначально законопроект касался лишь выборов в Госдуму, но ко второму чтению были внесены поправки, и запрет распространили для выборов всех уровней. Среди деятельности в законе перечислены "выражение поддержки высказываниями", в том числе в интернете, перечисление денег, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи.

Закон вступает в силу со дня официального публикования. Он не распространится на те выборы, которые были назначены до этого момента.

Отметим, прокуратура Москвы добивается признания экстремистскими организациями ФБК*, ФЗПГ** и штабов Навального***, члены которых заявляли о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы и региональных парламентов.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

**Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

***"Общественное движение "Штабы Навального" включено в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга