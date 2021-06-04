Кудрин: Открытость госорганов не должна быть формальной

Председатель Счетной палаты России Алексея Кудрина на мероприятии Петербургского международного экономического форума 4 июня заявил, что открытость государственных органов является экономической категорией. По его мнению, открытость не должна быть формальной:

- Это не бантик, чтобы мы казались красивее и взаимодействовали с населением. Это не должно быть абсолютно таким мероприятем искусственным или формальным.

Кудрин согласлся с высказыванием ректора Российской экономической школы (РЭШ) Рубеном Ениколопов, который обозначил основные факторы открытия госороганов. Он заявил, что ключевыми механизмами являются увеличение доверия и увеличение предсказуемости.

Ениколопов отметил, что специфика России заключается в очень низком уровне доверия. При этом, по его словам, указанные механизмы сильно влияют на экономическое благополучие страны. Если уровень доверия в России поднять до уровня Швеции, то внутренний валовый продукт вырастет на 60%, уверен Ениколопов.

Он добавил, что доверие должно работать в нескольких взаимоотношениях: общество должно доверять государству и наоборот, а также бизнес и власть должны доверять друг другу. Если последнего нет, то государство вводит регулятивные меры для предпринимателей, что негативно сказывается на их развитии, отметил ректор РЭШ.

София Саттарова