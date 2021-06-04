"То, что отмечаю в камере, — ерунда": Навальный написал письмо в свой день рождения

В Instagram политика Алексея Навального появился пост с его письмом, в которо он говорит о своем дне рождении. 4 июня ему исполняется 45 лет.

Навальный напомнил, что за последний год с ним произошло "очень много странных событий", начиная с отравления в августе 2020 года и заканчивая судом, колонией, болезнью, проблемами с медицинской помощью и голодовкой. Политик рассказал, что "очень не хотел озвереть", и "план был ровно обратный: немножко больше любить и понимать всех людей".

"Вы не подумайте, я не чокнутый пацифист и не религиозный фанатик. Со своих позиций я не сдвинулся ни на миллиметр. Борьба с коррупцией и справедливый суд для злодеев — ключевая часть моей повестки. Но встречаясь с каждым и особенно с теми, про кого я первой мыслью думаю: "Ох ты гад, я бы тебя придушил", я стараюсь первую мысль отогнать и второй мыслью изо всех сил пытаюсь человека понять, простить и даже (не называйте меня извращенцем) немного полюбить. Это нелегко, но я прилагаю все возможные усилия", — написал Навальный.

Он надеется, что его достижение года — "вроде пока держусь подальше от состояния "зверь в клетке". По словам Навального, в этом ему помогают приходящие к нему в колонию письма, за что он благодарит их авторов и обнимает.

"Ну а то, что отмечаю в камере, — ерунда. Долетит однажды мой космический корабль — отмечу нормально сразу за все пропущенные разы", — заключил Навальный.

Навальный отбывает срок в колонии после того, как Симоновский суд Москвы в феврале заменил его условный срок на реальный по ходатайству ФСИН. Служба была недовольна тем, что политик не отмечался в службе, пока проходил в Германии реабилитацию после отравления, которое он пережил в августе прошлого года.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру