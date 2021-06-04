Песков назвал обычным процессом закрытие VTimes после признания СМИ-иноагентом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что закон о признании СМИ иноагентами не направлен на закрытие медиа, а прекращение работы VTimes* — обычный процесс, передает ТАСС.

Песков заявил, что "цели - закрытия средств массовой информации — не преследуется", закон "имеет целью идентификацию иностранного агента", и к такой практике прибегают "очень многие страны мира. Представитель Кремля отметил, что статус иноагента сам по себе не предполагает запрета на работу СМИ.

Появление и исчезновение изданий — к примеру, VTimes, о котором Пескова спросили — это "обычный процесс", считает представитель Кремля. Песков отметил, что некоторые из медиа становятся экономически эффективными, а у кого-то это не получается.

"СМИ, в том числе и новые СМИ, быстро открываются и быстро закрываются. Это постоянная история, постоянный процесс. Конечно, всегда жалко, когда журналистские коллективы вынуждены прекращать свою работу, но, с другой стороны, мы не сомневаемся, что талантливые журналисты найдут [новые коллективы]", — сказал Песков.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что не знала о таком СМИ, как VTimes, и при этом предложила спрашивать спонсоров об уходе от редакции после признания издания иноагентом. Также Захарова на ПМЭФ заявила, что российский закон о СМИ-иноагентах либеральнее аналогичного законодательства США, и добавила, что Россия приняла свой документ в ответ на действия американских властей.

VTimes, издание, созданное бывшими журналистами "Ведомостей", объявило о своем закрытии о прекращении своей работы с 12 июня. Около месяца назад издание признали иностранным агентом.

*VTimes внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов на территории России