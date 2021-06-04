Путин заявил о завершении прокладки труб первой нити "Северного потока – 2"

Президент Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что 4 июня была завершена укладка первой нитки газопровода "Северный поток – 2", и "Газпром" готов к наполнению газом.

"Рад сообщить, что именно сегодня, вот 2,5 часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток – 2". Работа по второй нитке продолжается", — сказал Путин.

По его словам, закончена "линейная работа целиком, включая морской участок", осталось лишь "приподнять и сварить" трубы, проложенные с немецкой и российской сторон, но сама прокладка завершена.

"Газ на [компрессорную станцию] Славянскую подан. Таким образом, "Газпром" готов к наполнению газом "Северного потока – 2", — заключил Путин.

Реализация "Северного потока – 2" стартовала в 2016 году. Прокладываемый по дну Балтийского моря, трубопровод призван снабжать российским газом европейские страны в обход Украины. Его длина составит 1234 км. Противником проекта долгое время являются Соединенные Штаты, предлагающие европейскому потребителю свой сжиженный газ. В конце 2019 года США ввели санкции против будущего трубопровода. В марте 2021-го "Газпром" пообещал полностью завершить строительство до конца года.

фото: kremlin.ru