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14:57

Президент России распорядился продлить на год льготную ипотеку

фото ЗакС политика Президент России распорядился продлить на год льготную ипотеку

Российский президент Владимир Путин предложил продлить действие программы льготной ипотеки, срок которой истекал 1 июля 2021 года, еще на год. 

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава государства заявил, что, хоть программа и была антикризисной, резко прерывать ее нельзя. Ставка по льготной ипотеке с 1 июля будет повышена с 6,5% до 7%. Предельная сумма кредита для всех регионов составит 3 млн рублей.

Кроме того, планируется изменить условия "семейной ипотеки". На участие в этой программе, согласно предложению президента, смогут претендовать любые семьи, у которых родился ребенок после 1 января 2018 года. Ставка по ней составит 6%. 

Президент страны открыл пленарное заседание в рамках ПМЭФ-2021. Также на нем запланированы выступления эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани и федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца.

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