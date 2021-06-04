Президент России распорядился продлить на год льготную ипотеку

Российский президент Владимир Путин предложил продлить действие программы льготной ипотеки, срок которой истекал 1 июля 2021 года, еще на год.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава государства заявил, что, хоть программа и была антикризисной, резко прерывать ее нельзя. Ставка по льготной ипотеке с 1 июля будет повышена с 6,5% до 7%. Предельная сумма кредита для всех регионов составит 3 млн рублей.

Кроме того, планируется изменить условия "семейной ипотеки". На участие в этой программе, согласно предложению президента, смогут претендовать любые семьи, у которых родился ребенок после 1 января 2018 года. Ставка по ней составит 6%.

Президент страны открыл пленарное заседание в рамках ПМЭФ-2021. Также на нем запланированы выступления эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани и федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца.