Календари, флажки и спартакиада: что закупала администрация губернатора Петербурга в мае

Администрация губернатора Петербурга в мае 2021 года разместила 26 извещений о закупках на общую сумму 13,5 млн рублей. В отличии от апреля, когда львиная доля средств была выделена на разработку проекта по сохранению Смольного института, в мае самой затратной покупкой стали календари с символикой Петербурга. За 2,3 млн рублей Смольный хотел заказать 1700 календарей на 2022 год. Победитель аукциона, ООО "Компания "Райз" предложила выполнить задание за 2 млн рублей. Всего в закупке указаны три вида календарей: настенные, настенные перекидные и настольные. В администрации один перекидной календарь оценили в 2,6 тысячи рублей.

В последний день мая Смольный искал исполнителя на проведение исторического форума "Александровский стяг", который должен способствовать "развитию государственно-конфессиональных отношений". В прошлом году мероприятие было проведено в онлайн-формате из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. На организацию форума выделили 1 млн рублей. Часть средств потратят на атрибутику для мероприятия. Изготовление 313 небольших флажков выйдет администрации в 22 тысячи рублей. Еще 36 тысяч рублей хотят выделить на три флага разных размеров. Самый дешевый, с полотном 60 на 50 см, обойдется в 10 тысяч рублей. Форум продлится три дня с 30 июня по 2 июля в Петропавловской крепости. Еще одно мероприятие, которое оплачивается из бюджета администрации губернатора, также посвященное развитию межконфессиональных отношений, уже нашло своего исполнителя. "Межконфессиональную Спартакиаду" проведет ООО "Интерам" за 336 тысяч рублей. В первый день спартакиады состоится футбольное состязание, в котором примут участие представители религиозных организаций. Во второй день организаторы проведут просветительскую поездку для ветеранов спорта, ветеранов военных действий и представителей конфессий.

В мае администрация губернатора разместила семь закупок на поставку строительных материалов общей стоимостью в 2,8 млн рублей. Самый дорогой аукцион, на поставку стальных листов за 1 млн рублей, был признан несостоявшимся, так как ни один поставщик не пожелал в нем участвовать. Другой, менее затратный тендер на поставку обрезной доски обошелся Смольному в 892 тысячи рублей. Единственный участник электронного аукциона Забиров Ш.Р. предложил максимально допустимую цену. На поставку паркетной доски откликнулось только ООО "Армата", также предложившее цену, соответствующую максимальной стоимости - 386 тысяч рублей. Еще в четырех тендерах администрация искала поставщиков строительных смесей (145 тысяч рублей), органического стекла (127 тысяч рублей), древесно-стружечных плит (77 тысяч рублей) и герметиков (64 тысячи рублей).

Еще 1,4 млн рублей администрация губернатора готова выделить на переплет 1580 дел, чтобы передать их в архив. ООО "Торгово выставочный центр "Здесь и сейчас" предложило выполнить работу всего за 605 тысяч рублей. Еще 151 тысячу рублей потратят на изготовление архивных коробов и папок.

На поставку офисной бумаги Смольный планировал выделить 637 тысяч рублей, но ООО "Формула бумаги" предложила обеспечить администрацию 600 упаковками бумаги всего за 290 тысяч рублей. Это уже второй тендер на поставку бумаги в этом году. В марте Смольный за 1,1 млн рублей приобрел 5100 упаковок бумаги. За 446 тысяч рублей, в два раза дешевле начальной стоимости, Коршун С.Г. предложил доставить в администрацию салфетки и тряпки для уборки.

На замены неисправных камер видеонаблюдения Смольный собирается выделить 606 тысяч рублей. В администрации планируют приобрести девять камер видеонаблюдения и сопутствующие устройства. На починку насосной станции администрация губернатора потратит 486 тысяч рублей. Работы по замене канализационной установки и дренажного насоса выполнит ООО "Флюмтек". Еще за 434 тысячи рублей ООО "БКИ-Групп" заменит в Смольном наружные блоки кондиционеров.

Аукцион на обслуживание 75 кофемашин в здании администрации губернатора выиграл ООО "Кафе сервис СПБ", предложив цену в 349 тысяч рублей. В обязанности исполнителя войдет трехразовый осмотр кофемашин в 2021 году: выявление утечек, очистка от кофейных отложений и регулировка температурного режима. В прошлом году аналогичный тендер обошелся администрации в 331 тысячу рублей.

Самая дешевая закупка администрации губернатора в мае - поставка десяти модулей порошкового пожаротушения. Смольный готов выделить на это 54 тысячи рублей. Сейчас комиссия определяет победителя аукциона.

Приостановлено определение поставщика по закупке на утилизацию отходов III класса опасности, на которую хотели выделить 164 тысячи рублей. Жалобу в УФАС на этот тендер направило ООО "Тамбовский центр утилизации". По мнению заявителя, в документации к закупке заказчик не указал, что для данного вида услуг необходимо иметь соответствующую лицензию.

В остальных тендерах Смольный искал поставщиков различного оборудования: электрических котлов, ручного инструмента и аккумуляторных батарей.

Константин Леньков