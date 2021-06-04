Смольный одобрил реализацию крупного строительного проекта возле станции Горская

Руководство комитета по инвестициям в рамках Петербургского международного экономического форума заключило соглашение с ООО "Мегалайн" о реализации двух масштабных проектов. В сумме они потребуют привлечения в течение девяти лет 236 млрд рублей, сообщает пресс-служба Смольного.

Первый проект касается территории площадью 150 га возле железнодорожной станции Горская, где планируется построить объекты социальной инфраструктуры, деловой квартал и общественные рекреации.

"Город должен развиваться комплексно. Покупая новые квартиры, люди должны знать, что рядом есть школы, детские сады, магазины, поликлиники, а возможно и новая работа", - высказался об инициативе губернатор Александр Беглов.

Второй проект включит в себя организацию 61 транспортно-пересадочного узла. Начать планируется со слияния остановок различных видов общественного транспорта возле железнодорожной станции Старая Деревня в единую и связанную зону с созданием перехватывающих парковок.

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