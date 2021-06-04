Путин о ПМЭФ во время пандемии: Обстановка в Петербурге позволяет проводить мероприятие

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос модератора Петербургского международного экономического форума-2021 об очном формате мероприятия, заявил, что все организовано в соответствии с позицией специалистов.

"Мы собрались так, как нам рекомендовали специалисты. Они полагают, что в таком формате собираться можно", - заявил глава государства.

Путин выразил сожаление в связи с тем, что представители многих государств приехать не смогли. При этом президент сказал, что ситуация с COVID-19 в России лучше, чем во многих других странах.

"Сегодня обстановка в России и Петербурге позволяет проводить такие мероприятия без риска", - добавил Путин.

Напомним, российский президент открыл пленарное заседание ПМЭФ-2021. Также в нем принимают участие эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. Свои видеообращения к участникам форума записали президенты Аргентины Альберто Фернандес и Бразилии Жаир Болсонару.