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16:40

Производство "Спутника V" вырастет до 20 млн доз в месяц

фото ЗакС политика Производство "Спутника V" вырастет до 20 млн доз в месяц

Фармкомпания "Генериум", с прошлого августа выпустившая более 30 млн доз отечественной вакцины "Спутник V", объявила о том, что с июля ежемесячное производство препарата будет достигать 20 млн доз. Информацию об этом публикует ТАСС, ссылаясь на кулуарные разговоры с гендиректором компании Даниилом Талянским на Петербургском международном экономическом форуме. Весной его фирма открыла новый завод, позволяющий развернуть новые мощности и производить о 300 млн доз ежегодно.

"На наш взгляд будет проводиться ревакцинация. Помимо этого, есть большая ненасыщенность зарубежного рынка, конечно, эти объемы будут идти не только в страну, но уже и за рубеж", - отметил Талянский.

Всего в производство "Спутника V", по его оценкам, инвестировано около 5 млрд рублей.

Отметим, что в России, вопреки увещеваниям чиновников, вакцинация от коронавируса идет не слишком активно, что, в частности, наглядно демонстрирует пример Петербурга: два необходимых для иммунизации укола сделали себе менее 600 тысяч горожан.

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