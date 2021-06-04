18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

17:43

Путин и канцлер Австрии Курц высказались на ПМЭФ об аресте Протасевича

фото ЗакС политика Путин и канцлер Австрии Курц высказались на ПМЭФ об аресте Протасевича

Президент Владимир Путин заявил, что спецслужбы России не имели никакого отношения к экстренной посадке в минском аэропорту самолета Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем и его подругой Софьей Сапегой на борту.

"НАТО в опасности, если его руководство делает такие заявления", - отметил глава государства во время пленарного заседания на Петербургском международном форуме 4 июня.

Модератор дискуссии Станислав Натанзон спросил, верит ли он заявлениям белорусских властей о причастности "солдат ХАМАС" к сообщению о "минировании" самолета Ryanair. Путин ответил, что не хотел бы давать оценок. Вместе с тем он напомнил об инциденте с посадкой самолета президента Боливии Эво Моралеса в 2013 году. Президентский борт вынужденно посадили в Вене из-за подозрений, что на борту мог находиться бывший аналитик ЦРУ Эдвард Сноуден. 

"Никто этого не вспоминает, как будто этого не было. Но это было", - заметил Путин. 

Кроме того, президент сравнил протесты 2020 года в Беларуси с "захватом Капитолия" в январе 2021 года, когда группа несогласных с результатом выборов ворвалась в здание Конгресса США. Путин сказал, что это были "не просто грабители и погромщики", а люди, выступающие с политическими требованиями.

Участвовавший в заседании федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что сравнивать события в США и Беларуси нельзя. По его словам, история с посадкой самолета ради задержания двух журналистов не допустима. Натанзон поинтересовался, известно ли Курцу о том, что Протасевич несколько лет назад был причастен к украинскому батальону "Азов", сформированному при участии неонацистов и использующему в своем логотипе популярные среди ультраправых символы "волчий крюк" и "черное солнце" (Натанзон назвал их "свастикой"). 

"Он блогер и журналист. Даже если его мнение кому-то не нравится, он должен иметь право его высказать", - ответил австрийский канцлер.

После очередного вопроса о Протасевиче Путин напомнил модератору, что они находятся на экономическом форуме.

"Какой-то Роман Протасевич. Я знать его не знаю и знать не хочу. Пускай он делает, что хочет, борется с режимом Лукашенко…" - добавил президент России.

Напомним, помимо Путина и Курца на пленарном заседании ПМЭФ выступил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Участники встречи обсудили борьбу с коронавирусом и международное сотрудничество в условиях санкций. Российский президент во время своего приветственного слова распорядился на год продлить программу льготной ипотеки и объявил о завершении прокладки труб первой нити "Северного-потока-2".

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

3 июня, 20:28 Белорусский канал опубликовал видео с признанием вины Протасевича по делу о массовых акциях

31 мая, 14:56 В Москве задержали активистку, вышедшую к зданию МИДа с пикетом в поддержку Софьи Сапеги

31 мая, 13:02 Минский горсуд счел законным задержание россиянки Софьи Сапеги

30 мая, 14:33 "Должно быть политическое решение": "Белавиа" отказалась летать в Крым

29 мая, 12:45 Митрохин обратился в СК с призывом возбудить уголовное дело против Лукашенко

28 мая, 18:55 Лукашенко считает, что из-за рейса Ryanair некто хочет снова "раскачать" уличные протесты

28 мая, 11:53 РФ разрешила Austrian Airlines совершить рейс в Москву в обход Белоруссии

28 мая, 9:31 Экс-кандидат в президенты Белоруссии пообещал выплатить 11 млн евро за арест Лукашенко

27 мая, 20:54 МИД Австрии призвал Россию объяснить отказ согласовывать полет Austrian Airlines в обход Беларуси

27 мая, 19:24 Адвокат россиянки Сапеги не смог встретиться с ней в СИЗО КГБ Беларуси


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
21:46 Муниципал: Суд прекратил дело депутата МО "Гражданка", задержанной на форуме "Муниципальная Россия"

21:22 Муниципал: Депутаты МО "Лиговка-Ямская" проголосовали за отставку Войтановского

21:06 Президент на ПМЭФ: о Протасевиче, льготах и вакцинировании иностранцев

20:52 К 45-летию Навального Яшин выпустил про него фильм

20:05 У Гостиного двора проходит акция с требованием не преследовать одиночных пикетчиков

19:43 Полиция ведет проверку по заявлению Пригожина о клевете со стороны Соболь и Милова

19:18 Под Псковом отреставрировали могилу Пушкина

18:49 Милонов против того, чтобы депутаты "тусовались" на ПМЭФ как "подвид эскортниц"

18:25 Миронов доволен работой Прилепина над предвыборной программой

17:58 Прокуратура отменила постановление о возбуждении дела из-за граффити с Навальным

17:43 Путин и канцлер Австрии Курц высказались на ПМЭФ об аресте Протасевича

17:26 Глава британского МИД требует наказания для организаторов "неправдоподобного" интервью Протасевича

16:46 Путину не кажется, что "жесткая рука" государства душит россиян

16:40 Производство "Спутника V" вырастет до 20 млн доз в месяц

16:14 Гудков о выборах в ГД: Боюсь, что выбор будет между Милоновым и Прилепиным

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru