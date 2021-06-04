Полиция ведет проверку по заявлению Пригожина о клевете со стороны Соболь и Милова

Заявление от считающегося близким к Кремлю предпринимателя Евгения Пригожина, отправленное в полицию с требованием возбудить дело о клевете со стороны оппозиционеров, получило ход. Правоохранители проверяют высказывания известных "навальнистов" Любови Соболь и Владимира Милова, и помимо этого ведется их лингвистическая экспертиза, о чем сообщила пресс-служба возглавляемой Пригожиным компании "Конкорд".

"Юристы компании "Конкорд" уверены, что уголовные дела будут возбуждены и дойдут до обвинительных приговоров. Подчеркнем, что заявления не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены лишь на понуждение их к соблюдению российских законов", - гласит сообщение.

Отметим, что в последний год Пригожин регулярно подает иски к оппозиционерам из окружения Алексея Навального. Один из наиболее частых их "героев" - недавно эмигрировавший Владимир Милов, регулярно высказывающийся о бизнесмене в крайне нелицеприятном ключе. Выплачивать накопившиеся компенсации морального вреда он не собирается из принципа.