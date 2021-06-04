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Муниципал

21:22

Депутаты МО "Лиговка-Ямская" проголосовали за отставку Войтановского

фото ЗакС политика Депутаты МО "Лиговка-Ямская" проголосовали за отставку Войтановского

Семеро депутатов МО "Лиговка-Ямская" 4 июня единогласно приняли решение о досрочном прекращении полномочий и удалении в отставку главы муниципального образования Вадима Войтановского. Сам Войтановский на заседании не присутствовал, как и еще один депутат Сергей Крайнев. 

Причиной отставки стали отчёты войтановского за 2019 и 2020 год, которые были признаны депутатами неудовлетворительными. 

В день заседания, 4 июня, помещение муниципалитета оказалось закрытым. В объявлении на двери сообщалось о переводе сотрудников на удаленную работу в связи с эпидемиологической обстановкой. Из-за этого депутатам пришлось проводить заседание в соседнем подъезде, чтобы юридический адрес во время голосования по повестке оставался тем же. 

— Я доволен, я считаю, что лучше один Ильин [Сергей Ильин - замглавы МО] без Войтановского, чем Ильин и Войтановский вместе взятые. Сейчас будут суды, два месяца анархии, но иного пути я не вижу. То, что делал Войтановский с округом вышло за все грани разумного, — прокомментировал депутат Михаил Шабалкин в разговоре с ЗАКС.Ру. 

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Вадим Войтановский в свою очередь себя отправленным в отставку не считает. По его мнению, заседание прошло без соблюдения необходимых процедур.

Оно должно проходить в здании муниципального образования, оно не может проходить где-то на лавочке, на скамеечке. Это первое. Второе - сама процедура назначения совета должна происходить следующим образом. Если оно внеочередное, то инициативная группа обращается в мой адрес, я тогда назначаю дату, а этого не было. Дату может назначать только заместитель в мое отсутствие: когда я на больничном либо в отпуске. Когда я увидел решение Ильина, я проинформировал, что его действия незаконны и назначил [заседание] на другую дату, 10 июня, - рассказал он ЗАКС.Ру. 

Закрытие муниципалитета 4 июня Войтановский объяснил подозрением на коронавирус у сотрудницы МО. Сам он, по его словам, сейчас проходит реабилитацию после перенесенного COVID-19. 

- В связи с этим карантинные меры. Когда они (депутаты - ЗАКС.Ру) пришли, им охранник объяснил: "Извините, пожалуйста, сейчас здание на карантине". Вот и всё. Они пошли, собрались где-то в подъезде, но процедура не соблюдена. Тем более, знаете, главу не так-то просто отстранить. Глава избирается на весь срок. На сегодняшний день нет признаков ставить вопрос о моей отставке. Это чистой воды политика ни о чем, - считает муниципальный депутат.

О намерениях семи из девяти депутатов "Лиговки-Ямской" поддержать отставку Войтановского стало известно 2 июня. Соответствующее обращение было заранее направлено губернатору Александру Беглову

Константин Леньков, Сергей Еремеев


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