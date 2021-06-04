Суд прекратил дело депутата МО "Гражданка", задержанной на форуме "Муниципальная Россия"

Судебный участок № 43 Петербурга прекратил административное производство по делу депутата местного совета МО "Гражданка" Ирины Майоровой ("Справедливая Россия"), которую ранее задержали на форуме "Муниципальная Россия" в Москве, сообщил ЗАКС.Ру защитник мундепа Никита Сорокин.

Рассмотрение дела Майоровой растянулось на четыре заседания. Сорокин ходатайствовал о вызове сотрудника прокуратуры, который приехал только на третье заседание.

- В материалах дела мы обнаружили большое количество ошибок: подпись не поставлена, права не разъяснены, адреса не те написаны и так далее. Они нарушили право административного задержанного на защиту - сотрудники прокуратура "задним числом" внесли изменение в протокол, примерно не уведомили об этом Майорову Ирину, но уведомили суд, - рассказал защитник.

Он уточнил, что еще не получил на руки определение суда. Сорокин допускает, что прокуратура попробует опротестовать решение в районном суде. Однако сроки производства к этому времени скорее всего выйдут, добавил защитник.

Напомним, форум "Муниципальная Россия" проекта "Объединенные демократы" должен был состояться 13 марта в Москве. Однако уже через полчаса после начала мероприятие сорвала полиция. Около 200 участников были задержаны. В отношении участников форума, в том числе Майоровой, полицейские составили протоколы по статье 20.33 КоАП (осуществление деятельности на территории России нежелательной организации).

Под нежелательной имелась в виду организация "Открытая Россия". Позже, 27 мая, она объявила о своей самоликвидации из-за угрозы уголовных преследований своих участников в связи с поправками в российское законодательство, поступившими в Госдуму. Бывшего лидера "Открытки" Андрея Пивоварова задержали 31 мая в рамках уголовного дела по статье о "нежелательной" организации (284.1 УК РФ). Ему вменили репост сообщения "Объединенных демократов" и заключили в краснодарский СИЗО до 31 июля.

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