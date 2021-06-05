Суд в Петербурге принял административное дело на Пивоварова после его ареста

На сайте Василеостровского районного суда Петербурга появилась информация о новом деле об административном правонарушении в отношении бывшего директора "Открытой России" Андрея Пивоварова. Дело возбуждено по части 1 статьи 19.34 КоАП (осуществление деятельности НКО, выполняющей функции иноагента, не включенной в реестр НКО, выполняющих функции иноагента).

Материалы были переданы судье в четверг, 3 июня. Днем ранее Первомайский районный суд Краснодара отправил политика в СИЗО на два месяца в рамках уголовного дела по статье 284.1 УК (осуществление деятельности "нежелательной" организации).

Координатор "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова в разговоре с ЗАКС.Ру предположила, что новое административное преследование связано с организацией "Открытый Петербург", которой руководил Пивоваров. В декабре "Открытый Петербург" был признан иноагентом. Через три месяца Замоскворецкий районный суд Москвы признал это решение законным. По мнению Бураковой, суть претензий может быть в том, что организация не вошла добровольно в перечень НКО-иноагентов. Она уточнила, что сейчас "Открытый Петербург" находится в процессе ликвидации.

Максимально возможное наказание по статье 19.34 КоАП для должностного лица - штраф 300 тысяч рублей.

Напомним, уголовное дело в отношении Пивоварова возбудили из-за репоста в Facebook сообщения об успехах проекта "Объединенные демократы" в 2020 году. Ранее его уже привлекали дважды за год по административной статье о "нежелательной" организации (20.33 КоАП), что дало возможность следователям начать уголовное производство. Сам Пивоваров и его соратники связали преследование с планами идти на выборы в Госдуму.

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