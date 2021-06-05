В РФ выявили еще 9,1 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге – 857

В РФ за прошедшие сутки зарегистрировали 9145 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 399, а сумело поправиться 8565 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 2897 новых больных, в Петербурге – 857 (на 23 случая больше, чем днем ранее), в Подмосковье – 775. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1103 человек и скончался 41.

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии, Франции и Турции.