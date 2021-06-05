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14:30

Гудков-старший сообщил о новых обысках по делу о неоплаченной аренде подвала

фото ЗакС политика Гудков-старший сообщил о новых обысках по делу о неоплаченной аренде подвала

Эмигрировавший два года назад политик Геннадий Гудков рассказал о том, как развивается уголовное дело о причинении имущественного ущерба, в котором фигурируют члены его семьи, включая сына Дмитрия, на неделе выпущенного из ИВС без избрания меры пресечения.

Поздно вечером 4 июня в помещениях, ранее арендованных фирмой Гудкова-старшего, прошли обыски. Силовики, как сообщает бывший депутат Госдумы, беспокоят все большее число людей, работавших на его компанию.

"Число обысков по вздорному делу об арендном споре микропредприятия с отделом имущества ЦАО по ПОДВАЛУ (!!!) за 2015-16 гг. (само ООО давно в стадии ликвидации по причине неплатежеспособности) достигло в пятницу поздним вечером (!!!) 13-ти! Это более 200 силовиков с огромным госресурсом: оружие, техника, автотранспорт (более 50 а/м), тысячи рабочих часов, проведенных ими в бессмысленных допросах и поисках хоть чего-то, что могло бы оправдать разрушительный характер действий силовиков", - написал эмигрант у себя в Facebook.

Гудков-старший уподобил атаки на его семью большевистским репрессиям.

фото: Геннадий Гудков / Facebook

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