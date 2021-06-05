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14:49

Максим Резник открыл предвыборный штаб в Московском районе

фото ЗакС политика Максим Резник открыл предвыборный штаб в Московском районе

Беспартийный депутат Законодательного собрания Максим Резник 5 июня открыл предвыборный штаб в Московском районе, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Резник намерен снова пройти в городской парламент по 21 одномандатному избирательному округу.

Резник рассказал, что будет свою предвыборную кампанию проводить как в интернете, так и на улицах. Он уточнил, что планируется общение с жителями на улицах его избирательного округа. Сам Резник, по его словам, лично намерен участвовать в мероприятиях своей кампании. Главная цели депутата - победить "Единую Россию":

 ⁃ Наш лозунг: "За Петербург - против "Единой России" - вещи тождественные, это вещи связанные, - заявил Резник. 

Парламентарий сообщил, что надеется на поддержку и выдвижение от партии "Яблока". Резник ожидает, что решение партии будет принято в начале июля. 

Депутат признался, что решил выдвигаться по 21 округу по ряду причин. В частности, он считает, что сильные оппозиционные кандидаты не должны конкурировать между собой. Пока другие оппозиционеры не заявили о своём выдвижении по 21 округу. Резник напомнил, что ранее работал по территории Василеостровского района, но сейчас там есть другие сильные кандидаты от оппозиции.

София Саттарова


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