У Невы почтили память погибших от сталинских репрессий

Петербуржцы собрались 5 июня возле мемориала жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной с тем, чтобы по традиции почтить память жертв политического террора советских времен: вспомнить о тех, кто погиб в местах заключения и чьи могилы до сих пор не найдены и не сохранились. В Неву опустили траурные цветы.

Событие осветил в своем Telegram-канале депутат ЗакСа Борис Вишневский, насчитавший на мероприятии около пятнадцати человек, включая Ирину Флиге, Анатолия Разумова, Наталию Евдокимову.

Акция проводится ежегодно с 1988 года в первую субботу июня.

фото: ВишНевское время / Telegram

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