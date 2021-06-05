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5 июня, 16:25

Защитники здания ВНИИБ провели новый народный сход

фото ЗакС политика Защитники здания ВНИИБ провели новый народный сход

Днём 5 июня в Петербурге прошел народный сход в защиту здания бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности. Градозащитники требуют от комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры признать советскую постройку объектом культурного наследия. Обсудить судьбу ВНИИБ собралось около 30 человек. 

Сейчас защитники ВНИИБа готовятся оспорить решение третьего Кассационного суда об определении подсудности иска к КГИОП об оспаривании решения комитета. Рассмотрение иска хотят перенести в городской суд. Как пояснила одна из истцов Ярослава Дудникова, после переноса иска в горсуд заявку на внесение ВНИИБ в перечень объектов культурного наследия можно будет подать лишь один раз. 

— Например, если застройщик подал какую-нибудь липовую заявку, ему отказали — все, здание никогда не будет памятником, — рассказала Дудникова. 

Ранее, в апреле 2021 года, КГИОП отказал в присвоении ВНИИБу статуса памятника из-за отсутствия историко-культурной ценности здания. По мнению комитета, здание ВНИИБ вторично и не представляет собой культурной ценности. Юрий Багров ("Яблоко") рассказал корреспонденту ЗАКС.Ру, что здание хоть и является примером сталинского классицизма, но все же имеет характерные черты классической петербургской архитектуры. 

— Никаких серпов, молотов, никаких колосьев, никаких барельефов с рабочими и колхозницами. Здесь очень четко повторяются формы классического петербургского классицизма XIX века: композиция, розовые колонны, повторяются пропорции, — рассказал Багров. 

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Местная жительница объявила сбор подписей к обращению к губернатору Александру Беглову в защиту здания ВНИИБа. Своё обращение Лариса Ефимовна также планирует отправить главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору. 

"…здание не может быть уничтожено временщиками-чиновниками, которым наплевать, что останется нашим потомкам. Их волнуют только деньги. <...> Это здание нужно отдать под детский сад, или школу, дом для ветеранов и т.д.", - говорится в обращении к губернатору. 

Как рассказал ЗАКС.Ру Багров, активисты уже обращались к Смольному с предложением выкупить здание, но там сообщили, что подобными вопросами должна заниматься местная администрация. Глава Выборгского района Валерий Гарнец в марте 2021 года встречался с активистами и даже предложил провести отдельную встречу с защитниками ВНИИБа, правда, она так и не состоялась. 

С тезисом о нехватке социальных объектов согласилась депутат МО "Светлановское" Мария Воюцкая. Она рассказала, что район нуждается в новых школах и других образовательных учреждениях, например, как предложила одна из участниц собрания, музыкальной школе. 

— В нашем округе уничтожено все, что было для детей. Моим детям негде учиться. Им негде получать дополнительное образование. Все мамы это знают. У нас нет мест в школах, у нас некуда распределять детей, — рассказала Воюцкая. 

Субботние собрания возле здания ВНИИБа проходят почти каждую неделю с октября 2020 года. Изначально строительная группа "ФСК", которой принадлежит здание, планировала возвести на месте ВНИИБа двенадцатиэтажный дом, но суд запретил снос. Неравнодушные жители предполагают, что застройщик сможет обойти запрет, сославшись на аварийность постройки.

Константин Леньков


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