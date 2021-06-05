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5 июня, 17:10

В Гатчине с участием Путина и Беглова открыли памятник Александру III

фото ЗакС политика В Гатчине с участием Путина и Беглова открыли памятник Александру III

На территории государственного музея-заповедника "Гатчина" торжественно открыли памятник императору Александру III, изготовленный по инициативе Российского исторического общества. Изваяние создавалось в соответствии с проектом 1899 года авторства Паоло Трубецкого. Церемонию, совпавшую во времени с Петербургским международным экономическим форумом, посетили президент Владимир Путин, губернатор Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и полпред по СЗФО Александр Гуцан, передает пресс-служба Смольного. Монумент установили в парадном дворе Арсенального каре Гатчинского дворца, высокопоставленные чиновники возложили цветы к нему.

"При Александре III Россия сделала большие успехи во внутреннем развитии. Бурно развивалась промышленность, наука, образование, культура, началось строительство Великой Сибирской магистрали", - произнес Беглов.

Напомним, что императора Александр III в отечественной историографии часто называют "царем-охранителем" и "царем-миротворцем". В годы его правления (1881-1894), которое во многих учебниках характеризуют как реакционное, велась активная борьба с подпольными революционными движениями при миролюбивой внешней политике.

фото: lenobl.ru


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