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18:00

Возле администрации президента протестуют против поправок в закон об общежитиях

фото ЗакС политика Возле администрации президента протестуют против поправок в закон об общежитиях

Поправки в Жилищный кодекс, касающиеся общежитий и принятые в третьем чтении депутатами Госдумы, стали поводом для выхода москвичей на улицу. Недовольные законодательными изменениями, жильцы общежитий организовали сбор протестных подписей возле здания администрации президента. Акцию осветил портал Activatica.

В случае принятия законопроекта дома, использовавшиеся в качестве общежитий для проживания работников различных предприятий и организаций, потеряют статус общежитий при передаче этих зданий в муниципальную, государственную или частную собственность. В связи с этим активисты, собрашвиеся в центре столицы, опасаются, что им может грозить выселение без какой-либо адекватной компенсации.

На видеозаписи несколько десятков протестующих, призывая всех неравнодушных подписать резолюцию, скандируют лозунг "Защитим жилье от жулья!". Они планируют подать коллективный документ, подкрепленный подписями, в приемную администрации.

фото: скриншот трансляции activatica.org

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